傳奧迪下一代A5將採華為高階智駕方案 美媒：中資與外資加速融合風向球

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-16 17:19

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根據《億歐汽車》報導，基於 Premium Platform Combustion 平台打造的下一代奧迪 A5，將會成為搭載華為智慧駕駛解決方案的首款車型。根據奧迪的全新命名規則，A5 將會取代的是目前在售的 A4。A4、A6 和 Q5 目前是奧迪在中國銷量的三大支柱。

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奧迪中國對上述報導則回應稱，該公司高級駕駛輔助系統 (ADAS) 技術研發部門的目標是，為即將推出以及未來的車型提供一流的駕駛輔助系統，為中國用戶帶來高端體驗。為落實這一目標，奧迪的舉措是跟來自本土和全球的供應商在不同領域開展不同形式的合作，恕無法透露具體供應商名稱。

今年 4 月，華為發佈 ADS 3.0 高階智駕輔助系統，近期上市的享界 S9 是首個使用該方案的車款，而自 9 月起，以鴻蒙智行模式合作的問界 M5、M7、M9 和智界 S7 也都將升級至 ADS3.0。

此外，阿維塔、東風嵐圖等 Hi 合作模式的品牌也會有相關產品升級和上市。

值得注意的是，享界 S9 上週二 (6 日) 上市時，趙長江在微博上發文說：「享界 S9 挺好，一起做大做強中國科技新豪華旗艦轎車，為使用者提供更超值的體驗！」

事後來看，這一表態已在為後續傳出的比亞迪與華為合作消息「吹風」。

除燃油車外，稍早也傳出奧迪純電動車將搭載華為智駕方案消息。今年 6 月，知名汽車部落客「韓瑞 Turbo」披露，奧迪 Q6 e-tron 國產版將攜手華為，採納後者全套智能駕駛方案。

儘管奧迪官方未回應此事，但在 2018 年，奧迪與華為就曾宣佈在 L4 自駕領域展開聯合創新，當時就已將華為 MDC 移動數據中心集成到奧迪 Q7 原型車中，用於城市自動駕駛環境的測試與運行，這意味著奧迪與華為的合作絕非空穴來風。