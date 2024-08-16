中東持續緊張！沙烏地阿拉伯王儲：若跟以色列關係正常化 我擔心會遭暗殺

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-16 13:01

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中東局勢持續緊張，哈馬斯成員過去半個月不斷傳出遭暗殺消息，外界普遍認為以色列是幕後黑手，這一風聲鶴唳的氛圍也蔓延到鄰國，根據美媒最新報導，沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德不久前曾表達自己恐遭暗殺的擔憂情緒。

美國政治新聞網站《Politico》周三 (14 日) 引述三位知情人士報導，穆罕默德不久前曾向來訪的美國國會議員表示，他因此議題面臨政治風險，並擔心自己會遭到暗殺。這些匿名消息人士包括一名前美國官員與兩位消息人士。

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知情人士透露，穆罕默德在跟美國國會議員的談話中至少一次提到埃及總統沙達特遇刺事件，並詢問這些議員在《埃以和平條約》達成後的兩年時間裡，美國採取了哪些措施來保護沙達特。

1978 年，埃及總統沙達特和以色列總理貝京在美國總統卡特調解下，在美國達成《大衛營協定》，隔年達成《埃以和平條約》，但這引發兩國國內大批民眾不滿，之後沙達特不幸在 1981 年 10 月閱兵儀式上遭到暗殺。

穆罕默德談到自己面臨的政治風險與生命威脅的同時，還解釋為何任何有關沙以關係正常化的協議，都必須包括以色列對建立巴勒斯坦國的承諾，但以色列一直不願對此作出承諾。「沙烏地阿拉伯人非常關心這個問題，整個中東地區的人也是，若我不解決我們地區最緊迫的正義問題，我作為兩聖地監護人的地位將不再穩固。」

伊斯蘭教兩大聖地麥加、麥地那都位在沙烏地阿拉伯。

但三位知情人士均表示，儘管存在風險，但穆罕默德似乎仍決定跟美國及以色列達成協議，

多家美媒 5 月初 h 曾援引消息人士報導指出，美國和沙烏地阿拉伯即將達成一項歷史性協議。美國將按協議為沙國提供安全保障，甚至允許沙國獲得美國此前禁售的先進武器，並在以色列結束加薩戰爭情況下，為沙國跟以色列建立外交關係提供可能的途徑。

不過，由於以色列政府拒絕停止加薩戰爭，並對建立巴勒斯坦國作出承諾，使得協議迄今仍未取得關鍵性進展。