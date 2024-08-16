扛不住了！哥倫比亞大學校長在數月動盪後請辭 將返回英國發展

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-16 15:23

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美國哥倫比亞大學校長 Minouche Shafik 週三 (14 日) 宣布辭職，她在一封致學校師生的信中稱在深思熟慮之後做出決定，並指她的辭職將使哥倫比亞大學更好地應對未來的挑戰。在 Shafik 宣布辭職的幾天前，3 名院長也宣布辭職。

Shafik 在信中寫道，「學校在一些重要領域取得了進展」，但也感歎自己的任期是「一個動蕩的時期，很難消除整個校園內的分歧」。Shafik 也在信中坦承校園抗議活動是她決定辭職的原因之一。

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她還說將返回英國，領導外交大臣辦公室審查政府的國際發展方向，「我很高興也很感激，這將使我有機會重返工作崗位，致力於消除全球貧困和促進可持續發展，這是我終生感興趣的領域，」

在此之前，Shafik 一直在努力應對有關以巴戰爭的抗議活動，以及對學校如何處理衝突與分歧的批評。今年春季，哥倫比亞大學爆發大規模挺巴勒斯坦抗議活動，一棟建築也被臨時佔用和損壞，而 Shafik 因為給予抗議活動過多自由，以及未對校園內反猶太主義採取足夠行動而受到批評，另一方則批評她讓警察鎮壓抗議活動。

今年稍早， Shafik 在出席國會接受質詢時也遭到共和黨議員的嚴厲批評，指責她未採取足夠措施來消除人們對哥倫比亞大學校園反猶太主義的擔憂。

Shafik 去年被任命為哥倫比亞大學校長，是該校首位女校長，也是常春藤聯盟新任命的數個女校長之一。