烏軍越境奇襲！俄羅斯又一地進入聯邦級緊急狀態 局勢依然緊張

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-16 06:08

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俄羅斯緊急情況部周四（15 日）宣布，貝爾哥羅德州（Belgorod）進入聯邦級緊急狀態，凸顯烏克蘭軍隊跨境攻擊俄國本土的衝擊。

俄羅斯緊急情況部部長庫連科夫，周四召開預防和消除緊急情況及確保消防安全政府委員會特別會議，並表示貝爾哥羅德州局勢仍然複雜和緊張。

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由於烏軍在貝爾哥羅德州發動襲擊，當地居民住宅和基礎設施遭到破壞，有平民傷亡。

儘管貝爾哥羅德州已展開工作，為受影響民眾提供全面援助，但由於事態嚴重，貝爾哥羅德州無法獨自消除上述緊急情況造成的影響。

鑑此，貝爾哥羅德州進入聯邦級緊急狀態，並實施聯邦級響應措施。

庫斯克州（Kursk）和貝爾哥羅德州位於俄羅斯西南部，均與烏克蘭接壤。

貝爾哥羅德州已於周三宣布全境實施地區級緊急狀態，目的是加強保護民眾，並向受害者提供額外援助。

貝爾哥羅德州州長格拉德科夫表示，當前局勢極其緊張和複雜，烏克蘭武裝力量每天實施炮擊，導致房屋受損和平民傷亡。

俄羅斯武裝力量軍事政治總局副局長阿勞季諾夫在周三指出，約 1.2 萬名烏克蘭及其他國家士兵進入庫斯克州，到處都能聽到波蘭語、英語及法語。

他說，烏軍的目標是奪取庫斯克州和相鄰貝爾哥羅德州部分地區的戰略設施。北大西洋公約組織（NATO）領導人指望烏軍能佔領俄方重要領土和大量戰略設施，從而向俄羅斯提條件。

據《彭博》周四報導，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）宣布，已佔領俄羅斯 1,150 平方公里的土地，共計控制 82 個村落和城鎮。而他在周一提出的戰果，是攻下 1,000 平方公里的土地。