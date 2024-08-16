泰國國會今選出新總理 塔信女兒貝東塔有望成為家族內第三位總統

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-16 12:04

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泰國國會下議院今 (16) 日將投票選出新總理，執政聯盟最大政黨為泰黨昨日推出前總理塔信么女貝東塔為總理候選人。若 37 歲的貝東塔當選，將成為繼父親與姑姑盈拉之後家族內第三位總理，同時也將歷史上最年輕的泰國總理。貝東塔必須在今日投票獲得半數以上議員的支持。

貝東丹強調決心推動國家向前，承諾盡最大努力，並繼續實施執政聯盟的政策，又提到父親塔信經常向她提供建議。

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《中國新聞周刊》報導，泰國前總理賽塔因任命一名曾入獄的前律師皮奇入閣，違反道德規範，在週三 (14 日) 遭憲法法庭解職。執政不滿一年的賽塔，成為泰國過去 16 年第四位被法院一紙裁決罷免的塔信派系總理。

泰國資深媒體人蘇提猜表示，「以道德為由罷免現任總理，尤其是以被任命者的行為，而非總理本人的直接不當行為為依據，開創了一個危險先例」，並稱司法監督是必要的，但必須謹慎克制，否則就淪為了政治操縱的工具。

此外，這次對賽塔的不利判決，被視為是泰國保皇派和軍方勢力對塔信的最新警告。今年 6 月，塔信因一樁舊案被起訴冒犯君主，被認為是執政聯盟出現裂痕的第一個跡象。這次警告性的判決，是否會讓塔信收斂自己的政治野心，仍有待觀察。

去年大選後，保守勢力為阻止遠進黨掌權，與塔信主導的為泰黨達成諒解。這項交易使得塔信在流亡多年後得以重返泰國，且獲得假釋，但塔信未履行「退休」的諾言，在政壇上依舊十分活躍。在賽塔判決出爐前夕，塔信又一次「越界」，在為泰黨會議上為該黨擘畫下屆選舉目標。

遠進黨本月稍早宣佈成立新政黨人民黨，並稱不會在投票時支持為泰黨候選人。

賽塔被解職後，塔信迅速採取行動，週三晚間緊急召集多位執政聯盟的領導人開會商議新的總理人選，執政聯盟第二大政黨自豪泰黨領導人、保守派總理候選人阿努廷在會後表態不會與為泰黨候選人競爭。

根據泰國憲法，國會只能從去年大選的總理候選人名單中挑選下一任國家領導人，因此為泰黨必須在泰國前總檢察長猜卡森，以及去年 9 月擢升為泰黨黨魁的貝東塔之間進行抉擇。

儘管 75 歲的猜卡森呼聲較高，但其年齡和健康情況被認為是個問題，為泰黨和執政聯盟最終提名了政治經驗較為匱乏的貝東塔為總理候選人。