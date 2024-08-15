沒錢了？字節跳動傳尋求貸款再融資 陸媒：或為應對海內外風險

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 15:26

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知名影音平台 TikTok 母公司、估值 2680 億美元的字節跳動近日傳出再度啟動融資計畫，自該公司 2021 年分別完成中國互聯網投資基金的戰略融資、50 億美元貸款後，字節跳動就再沒融資進帳。

根據中國《21 世紀經濟報道》，字節跳動正積極與相關機構洽談，期望對其現有的 50 億美元貸款再融資。若成功，此舉有望成為中國年內最大規模貸款再融資交易。

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但《投資家》雜誌報導，作為全球最受關注的未上市公司，字節跳動每一次動作都可能會影響全球網路行業現狀與未來，如今突傳貸款再融資，也讓外界質疑字節跳動是否已經沒錢。從 2023 年開始，字節跳動就遭遇瓶頸，今年更是陷入麻煩。

在投資方面，自字節跳動成立以來，共發起超過 150 筆投資事件，併購超過 50 家公司，但字節跳動今年罕見放慢投資腳步。

過往，字節跳動創辦人張一鳴在創投圈影響力較大，首先因為他是了不起的創業者，締造 0 到 2680 億美元估值的神話，其次則因為字節跳動是活躍的 CVC，張一鳴是活躍的 LP，投資過知名 VC/PE 黑蟻資本、源碼資本等，且去年張一鳴還在香港成立私募股權基金 Cool River Venture。

然而，過去捨得大手筆花錢的張一鳴，今年卻突然不敢花錢了。以張一鳴的前瞻能力，他應該是預測到了危險。

外界今年最關心的是，美國對 TikTok 的制裁，將是張一鳴及其字節跳動「創業下個週期」最不確定性因素。儘管 TikTok 執行長周受資一直在努力想辦法緩解 TikTok 跟美國關係，甚至號召平台上的美國使用者抵制當局的「封禁」行為。

此外，歐盟執委會本月初要求 TikTok 永久撤出「TikTok Lite」獎勵計畫，但這些都對居安思危的張一鳴而言都是風險，

面對海外風險，近日創投圈傳出的字節跳動再融資消息某種程度上反映張一鳴的心態，也就是抓穩鈔票。美元貸款再融資是個信號，顯示字節跳動的現金儲備未達預期，要透過資金拆借的方式彌補資金鏈。貸款再融資的手段是發債、銀團貸款再融資、原有貸款銀行再融資。

變相融資有助於補充字節跳動的銀彈，變得有錢去應對全球變數。眼下，字節跳動海外「危險」仍在，張一鳴眼前的困難遠遠超過 2016 年。