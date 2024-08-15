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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.16億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格58,359.12美元，24小時漲跌幅-4.12%；以太幣(ETH)現報價格2,622.76美元，24小時漲跌幅-3.65%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.16億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.82億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.3億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；PowerPool(CVP)24小時漲幅22.2%；Hooked Protocol(HOOK)24小時漲幅17.2%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；MBL(MBL)24小時跌幅11.3%；Threshold(T)24小時跌幅6.8%。


近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅50.9%；FOR(FOR)近一週漲幅49.3%；Voyager Token(VGX)近一週漲幅47.7%。

近一週跌幅：Saga(SAGA)近一週跌幅33.7%；CRV(CRV)近一週跌幅26.8%；GMX(GMX)近一週跌幅26.2%。

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