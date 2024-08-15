鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.29億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 10:15

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24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；PowerPool(CVP)24小時漲幅29.3%；Voyager Token(VGX)24小時漲幅19.2%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；AAVE(AAVE)24小時跌幅9.24%；MBL(MBL)24小時跌幅8.9%。

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近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅50.9%；FOR(FOR)近一週漲幅49.3%；Voyager Token(VGX)近一週漲幅47.7%。