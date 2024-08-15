盤後速報 - 青雲(5386)下週(8月22日)除權息1.3元，預估參考價75.96元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05
青雲(5386-TW)下週(8月22日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.9元，合計股利1.3元。
以今日(8月15日)收盤價83.20元計算，預估參考價為75.96元，權息值合計為7.24元，股息殖利率0.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
青雲(5386-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。近5日股價上漲5.15%，櫃買市場加權指數上漲5%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/22
|83.20
|0.4
|0.48%
|0.9
|2023/07/20
|63.7
|0.3
|0.47%
|0.7
|2022/07/13
|32.15
|0.4
|1.24%
|0.8
|2021/09/02
|47.0
|0.3
|0.64%
|0.5
|2020/07/20
|29.2
|0.5
|1.71%
|0.5
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