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鉅亨速報

盤後速報 - 青雲(5386)下週(8月22日)除權息1.3元，預估參考價75.96元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05


青雲(5386-TW)下週(8月22日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.9元，合計股利1.3元。

以今日(8月15日)收盤價83.20元計算，預估參考價為75.96元，權息值合計為7.24元，股息殖利率0.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

青雲(5386-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。近5日股價上漲5.15%，櫃買市場加權指數上漲5%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/22 83.20 0.4 0.48% 0.9
2023/07/20 63.7 0.3 0.47% 0.7
2022/07/13 32.15 0.4 1.24% 0.8
2021/09/02 47.0 0.3 0.64% 0.5
2020/07/20 29.2 0.5 1.71% 0.5

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