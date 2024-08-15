盤後速報 - 百德(4563)下週(8月22日)除息0.53元，預估參考價68.07元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05
百德(4563-TW)下週(8月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.53元。
以今日(8月15日)收盤價68.60元計算，預估參考價為68.07元，息值合計為0.53元，股息殖利率0.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
百德(4563-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為電腦控制之工具機設計、製造及銷售。工具機零件、原物料之進出口貿易買賣業務。工具機售後保養維修服務。近5日股價上漲15.07%，櫃買市場加權指數上漲5%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/22
|68.60
|0.534
|0.78%
|0.0
|2019/07/09
|57.5
|3.0
|5.22%
|0.0
|2018/05/31
|88.66
|5.5
|9.75%
|0.0
|2017/08/01
|64.260002
|3.0
|5.04%
|0.0
|2016/08/02
|0.0
|4.0
|0.0%
|0.0
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