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鉅亨速報

盤後速報 - 百德(4563)下週(8月22日)除息0.53元，預估參考價68.07元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05


百德(4563-TW)下週(8月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.53元。

以今日(8月15日)收盤價68.60元計算，預估參考價為68.07元，息值合計為0.53元，股息殖利率0.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

百德(4563-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為電腦控制之工具機設計、製造及銷售。工具機零件、原物料之進出口貿易買賣業務。工具機售後保養維修服務。近5日股價上漲15.07%，櫃買市場加權指數上漲5%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/22 68.60 0.534 0.78% 0.0
2019/07/09 57.5 3.0 5.22% 0.0
2018/05/31 88.66 5.5 9.75% 0.0
2017/08/01 64.260002 3.0 5.04% 0.0
2016/08/02 0.0 4.0 0.0% 0.0

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