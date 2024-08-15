烏克蘭總統召開庫斯克局勢會議 討論必要時建立軍事指揮所

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-15 07:41

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烏克蘭總統澤倫斯基周三（14 日）召開俄羅斯邊境州庫斯克局勢會議，討論該地區安全、人道主義援助、必要時建立軍事指揮所等問題。

據《路透》報導，澤倫斯基說，正進一步向庫斯克推進。他還表示，會嚴格遵守國際公約和國際人道主義法的要求。

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烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基周三則說，已控制庫斯克州 1,097 平方公里的土地。烏軍自 8 月 6 日突襲該州以來，已控制 74 個居民點。

美國總統拜登周二首度就烏軍越境進攻發表講話，他說，過去 6 到 8 天裡，大概每四、五個小時一次就聽取一次匯報。

「我方一直與烏克蘭保持直接、持續的聯繫，這就是我在這個行動期間要說的全部內容。」拜登表示。他還說，烏軍的攻勢給俄方帶來「真正的困境」。

鑑於地區局勢極其緊張，俄羅斯與庫斯克州相鄰的別爾哥羅德州，周三宣布進入地區級緊急狀態，以加強保護居民。

據《法新社》報導，別爾哥羅德州州長格拉德科夫說：「別爾哥羅德州的局勢仍然極其困難和緊張，烏軍每天的炮擊，摧毀了房屋，釀平民傷亡。」