烏軍進攻俄本土 是否觸發俄國北韓互助條約？中國學者這麼說

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-15 07:37

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烏克蘭軍隊在 8 月 6 日突襲俄羅斯庫斯克州，隨後雙方爆發激烈衝突，截至周二（13 日）晚，烏軍稱已經控制庫斯克州 74 個定居點，別爾哥羅德州周三宣布進入緊急狀態。

今年 6 月，俄羅斯與北韓在平壤簽署了《全面戰略夥伴關係條約》。俄羅斯總統普丁表示，這項條約是把兩國協作提升至新水準的突破性文件，規定當任何締約方遭受侵略時，另一方將向其提供援助。

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因此，當前外界高度關注烏軍地面進攻俄羅斯本土，會否觸發《全面戰略夥伴關係條約》？

據《鳳凰衛視》周三報導，以下是中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所研究員張弘的見解：

第一、俄烏兩國目前處於交戰狀態，談不上誰單方面「入侵」誰。

第二、俄羅斯已宣布庫斯克州、別爾哥羅德州、布良斯克州進入反恐狀態。既然這幾個州是反恐，就不是「入侵」，也就不是戰爭狀態。所以，烏軍攻入俄羅斯本土，不會觸發俄國與北韓的安全保障、戰略支持等戰略夥伴關係相關條款。

俄羅斯沒把庫斯庫局勢定義為「入侵」，為北韓創造了一定選擇空間。