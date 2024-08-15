烏軍進攻俄本土 是否觸發俄國北韓互助條約？中國學者這麼說
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-15 07:37
烏克蘭軍隊在 8 月 6 日突襲俄羅斯庫斯克州，隨後雙方爆發激烈衝突，截至周二（13 日）晚，烏軍稱已經控制庫斯克州 74 個定居點，別爾哥羅德州周三宣布進入緊急狀態。
今年 6 月，俄羅斯與北韓在平壤簽署了《全面戰略夥伴關係條約》。俄羅斯總統普丁表示，這項條約是把兩國協作提升至新水準的突破性文件，規定當任何締約方遭受侵略時，另一方將向其提供援助。
因此，當前外界高度關注烏軍地面進攻俄羅斯本土，會否觸發《全面戰略夥伴關係條約》？
據《鳳凰衛視》周三報導，以下是中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所研究員張弘的見解：
第一、俄烏兩國目前處於交戰狀態，談不上誰單方面「入侵」誰。
第二、俄羅斯已宣布庫斯克州、別爾哥羅德州、布良斯克州進入反恐狀態。既然這幾個州是反恐，就不是「入侵」，也就不是戰爭狀態。所以，烏軍攻入俄羅斯本土，不會觸發俄國與北韓的安全保障、戰略支持等戰略夥伴關係相關條款。
俄羅斯沒把庫斯庫局勢定義為「入侵」，為北韓創造了一定選擇空間。
第三、在烏克蘭戰爭中，北韓公開站隊俄羅斯，但北韓似乎沒有直接介入這場戰爭的意願和表態。北韓遠在東亞，自身已經面臨朝鮮半島的安全壓力。北韓有沒有餘力直接參戰，這也個問題。
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