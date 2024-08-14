好公司的股價不該寂寞，這檔「台積電HBM設備飆股」在不卡位就來不及了!!

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 19:00

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週三台股在昨晚美股生產者物價指數 PPI 低於市場預期的激勵下，市場對於通膨疑慮持續放緩，聯準會 9 月降息的機會又更高了，行情在在今日不忍了，直接放量表態這才是該有的水準，意味著投資人在過去股災陰霾陸續走出。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，今晚美國要公布 7 月消費者物價指數 CPI，若也如預期下降，會讓市場對於聯準會九月降息更有信心，對股市就是利多。然而狹路相逢勇者勝，在股災進行的過程中，雖然基本面與技術面皆失靈，但在美國經濟衰退疑慮引發的股災過後，市場終將回歸常態。歷史一再重演是因為人性曾改變，每次出現快速回檔都是在宰殺過於膨脹的人性，這次股災在 8 月 5 日尾盤出現難得一見的期貨跌停後，隔天出現反彈，但隨之而來的是眾多中小型股跌停，在連日的融資斷頭後行情開始出現反彈，越彈越強，直到今日讓很多人才驚覺又是洗盤。這程中鄭瑞宗分析師一再分享危機入市、別人恐懼我們要貪婪的觀念，因為若心靜不下來，無法在這情況下冷靜去找出被錯殺的好公司、好股票。

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鄭瑞宗分析師指出，在多的苦口婆心，不如你親自來體驗一遍，週一鄭瑞宗分享下半年的行情，不太可能會繼續像上半年這樣狂漲，要再出現上半年這群魔亂舞的盤面不太可能，得回到有個別產業的基本面著手。至於怎麼選!! 就很重要，像有分享過的 (2449-TW) 京元電，因 (2330-TW) 台積電做好輝達的 AI 晶片，最終都交給京元電做測試，法人估計第三季營收有機會成長 50%，第四季隨 B200 開始出貨後，營收會跳更快。這種獨家訂單又有題材的個股，自然會是股災被錯殺的優選個股之一。今日股價最高來到 124 元，再創反彈新高，還原 3.2 元配息為 127.2，已經漲回股災前高點區，這波已經反彈 39%，真正的還公道行情。

IP 股方面，鄭瑞宗分析師早就說過 INTEL 縮編下把 AI 加速器的設計案外包，台廠就是 (6462-TW) 神盾與 (8054-TW) 安國拿下訂單，相關新聞昨天才見報，再度證明鄭瑞宗老師領先市場很多，只是剛好遇到股災，不管好壞股通通先殺在說，這兩家股價超強走勢都被壓下去，現在是還公道行情。神盾低檔 197 元帶會員買進已大賺 47.5 元約 24%，安國最高 182.5 元，離高點 199.5 元也不遠了，今日放量就是攻擊訊號。其他分享過的 (2486-TW) 一詮、(3450-TW)聯鈞、(2464-TW)盟立等後面營收都大好，特別是機器人展前夕，相關的族群都會動起來，在不動作真的就來不及了。

繼「台積電認證飆股」後，『台積電 HBM 設備飆股』也是狠角色，上週大跌至今大盤反彈超過兩千點了，我相信很多投資朋友還是驚魂未定，甚至發誓不在碰股票，但行情的轉折總在你最不經意的時候出現，洗越兇後面漲越狠，飆股更是在大家猶豫時，一檔接一檔噴出!!

這檔『台積電 HBM 設備飆股 XXXX』股價不到三位數，上看百位數，在不動作，等以後要用追的就來不及了。想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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