拜Fed降息預期與出口強勁之賜 亞洲債券連三月獲外資淨買超

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:23

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最新數據顯示，亞洲債券持續獲外資追捧，印尼、印度、馬來西亞、南韓和泰國公債在 7 月獲外資淨買超 79.1 億美元，遠高於 6 月約 30.3 億美元水準，且連 3 月獲外資青睞，主要因為這些國家出口成長強勁，加上受到聯準會 (Fed) 下月降息預期的刺激。

澳盛銀行亞洲研究主管 Khoon Goh 表示，亞洲宏觀經濟基本面仍然樂觀。這應該會吸引更多資金流入，尤其是在 Fed 即將降息的情況下。包含中國、南韓和台灣在內的亞洲經濟體上月出口均向上走高，

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印尼公債 7 月吸引 30 億美元資金，連 3 月出現淨買超，主要是由印尼央行盾幣證券 (SRBI) 的外國投資推動的。

印度方面，自 6 月 28 日被納入摩根大通新興市場債券指數以來，印度公債需求激增，7 月獲外資淨買超 26.8 億美元，創 5 個月新高。在明年 3 月於摩根大通指數權重達到 10% 左右之前，印度債市每月料將獲得約 20 億美元的資金流入。

此外，跨國投資人也分別向馬來西亞和泰國公債投入 17.5 億美元和 7.49 億美元，並從南韓債市撤走 2.7 億美元。

由於美國 7 月非農就業數據弱於預期及製造業數據令人失望，加劇了對經濟放緩的擔憂，金融市場因此在 8 月初時激烈動盪，但上週四 (8 日) 初領失業救濟金人數走降，市場對於經濟陷入衰退的擔憂獲得了緩解。