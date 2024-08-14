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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估上修至0.32元，預估目標價為26元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 14:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.32元上修至0.32元，其中最高估值0.51元，最低估值0.2元，預估目標價為26元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值0.51(0.51)1.180.77
最低值0.2(0.27)0.190.69
平均值0.34(0.36)0.550.73
中位數0.32(0.32)0.490.73

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值384,858,000404,180,000372,057,570
最低值353,700,160333,688,270323,221,840
平均值375,493,340378,934,140347,639,710
中位數378,715,000385,941,000347,639,710

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.111.154.020.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		363,326,498449,567,488468,327,501314,783,301

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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