鉅亨速報 - Factset 最新調查：XP Inc - Class A(XP-US)EPS預估下修至1.57元，預估目標價為24.77元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 10:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對XP Inc - Class A(XP-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.63元下修至1.57元，其中最高估值1.69元，最低估值1.48元，預估目標價為24.77元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.69(1.69)
|1.98
|2.27
|最低值
|1.48(1.48)
|1.73
|1.95
|平均值
|1.59(1.6)
|1.84
|2.08
|中位數
|1.57(1.63)
|1.84
|2.04
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|37.27億
|40.88億
|47.27億
|最低值
|32.14億
|36.31億
|41.45億
|平均值
|33.49億
|38.27億
|43.65億
|中位數
|33.17億
|38.12億
|42.79億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|13.50億
|16.53億
|23.13億
|26.51億
|30.15億
詳細資訊請看美股內頁：
XP Inc - Class A(XP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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