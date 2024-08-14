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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：XP Inc - Class A(XP-US)EPS預估下修至1.57元，預估目標價為24.77元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 10:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對XP Inc - Class A(XP-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.63元下修至1.57元，其中最高估值1.69元，最低估值1.48元，預估目標價為24.77元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.69(1.69)1.982.27
最低值1.48(1.48)1.731.95
平均值1.59(1.6)1.842.08
中位數1.57(1.63)1.842.04

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值37.27億40.88億47.27億
最低值32.14億36.31億41.45億
平均值33.49億38.27億43.65億
中位數33.17億38.12億42.79億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入13.50億16.53億23.13億26.51億30.15億

詳細資訊請看美股內頁：
XP Inc - Class A(XP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSXP

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