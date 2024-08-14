陸廠跟進特斯拉進軍端到端技術！小鵬：明年將是FSD的「ChatGPT 時刻」

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 11:47

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美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 完全自動駕駛 (FSD) 在 2023 年率先端出「端到端」技術方案，並把這個看上去晦澀難懂的術語變成智駕圈的流行語。特斯拉 FSD 的最新版本為中國車廠提供有關端到端和大模型的啟示。

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所謂「端到端」，就是把之前與自動駕駛有關的感知、決策和執行等相對分散的核心模組整合在一起，從感測器端輸入信號開始，中間經歷一個 AI 大模型，再到輸出端發出信號控制車輛。

在特斯拉 FSD V12 版本之前，這種智駕系統擁有和其他同類系統差不多的通病，像是在複雜路況中，智駕系統突如其來的剎車會帶來一種明顯的「機械感」，從而讓使用者恐慌。

但到了引入端到端的 V12 版本後，相當於擁有了一定的自我學習能力，工程師無需再為無法預知、無法窮盡的 Corner case 逐個編寫代碼了，所以代碼從 30 多萬行縮減為僅有 3000 多行。Corner Case 指的是自動駕駛過程中很少出現，但可能導致危險的異常情況。

何小鵬還表示，他認為 2025 年將是 FSD 的「ChatGPT 時刻」。

跟何小鵬看法類似的還有理想汽車董事長兼執行長李想。他在今年 6 月初的 2024 中國汽車重慶論壇上問道：「人類開車為什麼不涉及學習 Corner case？」

李想認為，若不解決上述問題，那麼自動駕駛團隊每天幹的活，就是靠人工去調試各種 Corner case，且會發現放的人越多，Corner case 就越多，距離實現真正的自動駕駛就越遠。

李想給出的解決方法也是端到端加上 VLM 視覺語言模型，以及一個生成式世界模型組成的全新自駕技術架構。

李想表示，這是理想在過去一段時間內最重要的一個技術突破。基於此，理想將會在今年第三季向所有使用者正式推送全國無圖 NOA。他也認為無監督的 L4 級自動駕駛會在至少 3 年內實現。

理想也成立了「端到端自動駕駛」實體組織，據悉整體規模超過 200 人。蔚來汽車也把感知和規控團隊合併為大模型團隊，探索用端到端和世界大模型實現高階智能駕駛。