諜照曝光！比亞迪旗艦越野車豹8可望配備華為智駕 氣場壓過賓士大G

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 10:57

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比亞迪 (002594-CN)(01211-HK)旗下方程豹品牌旗艦越野車豹 8 實車照片近日在網上曝光，該車基於比亞迪 DMO 超級混動越野平台打造，定位在人民幣 50 萬 (約 230 萬台幣) 級別的市場，此前更傳出將採華為智駕系統，讓市場大感驚訝。

若這一「夢幻合作」成真，豹 8 也將成為方程豹第一款實現城市自動輔助導航駕駛 (NOA) 的車款。

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一旦豹 8 用上華為高階智駕，這也代表著比亞迪首次在智駕領域與同為巨頭的華為合作，同時可以推測豹 8 將搭載華為乾崑 ADS 3.0。

從曝光上的照片來看，豹 8 外觀設計頗具未來感，封閉式的進氣柵與貫穿式的 LED 大燈結合，營造出強烈的科技感，並在兩側加入了霧燈裝置，確保在戶外行駛時有足夠的照明。

值得一提的是，車頂配備 3 顆雷射雷達，預示該車將搭載「天神之眼」高階智駕系統，支援城市與高速公路的自動駕駛輔助功能。

豹 8 造型和仰望 U8 有些類似，例如同樣採用方盒子外觀，保留車頂三瞭望塔的設計，中間位置為雷射雷達。長寬高分別為 5195/1994/1875（含車頂行李架 1905）公釐，軸距為 2920 公釐，並滿足拖曳房車等戶外出行需求。

此次曝光的豹 8 採用了黑色塗裝，整體氣質更加霸氣，甚至比賓士大 G 有過之而無不及。此前方程豹已公佈了豹 8 的內飾圖，為消費者提供 6 人座和 7 人座兩種靈活的空間布局選擇。

豹 8 的 6 人座車款配備了獨立後排座椅和電動調節功能，7 人座提供了「妙享座椅」功能，透過不同的座椅摺疊方式，滿足多樣化的乘車需求。

動力方面，豹 8 搭載了 2.0T 插電式混動系統，發動機最大功率達到 200kW。儲能裝置採用磷酸鐵鋰蓄電池，並配備永磁同步電機，峰值功率前後分別為 200kW 與 300kW。

除外觀與動力外，豹 8 還提供雲輦 - P 主動液壓車身控制系統和天神之眼高階智慧駕駛輔助系統，這些先進的智慧系統進一步提升車輛安全性和駕駛體驗。