〈貴金屬盤後〉中東局勢升溫 避險需求推動 黃金漲逾1%

鉅亨網編譯許家華 2024-08-13 06:41

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受避險資金流入推動，黃金價格周一 (12 日)漲逾 1%，創 8 月 2 日以來新高，係因交易員等待本周美國通膨數據，該數據可望進一步揭示美聯準會 (Fed) 降息走向。

現貨黃金上漲 1.5% 至每盎司 2468.25 美元。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 1.2%，收每盎司 2504 美元。

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Kitco Metals 高級分析師 Jim Wycoff 表示：「今日黃金和白銀市場上可見的是，黃金看漲圖表帶來了一些價格支撐，引發了一些技術性買盤。中東緊張局勢加劇也帶來了一些避險需求。」

周一，以色列軍隊在加薩南部城市 Khan Younis 附近繼續開展行動，國際社會正在推動達成協議，以停止加薩戰爭，並防止與伊朗及其代理陷入更廣泛的地區衝突。

與此同時，烏克蘭軍隊上周二侵入俄羅斯邊境，橫掃俄羅斯 Kursk 的西部地區，該突擊行動凸顯俄羅斯在該地區邊境防禦的弱點。

市場也聚焦周二將公布的美國生產者價格 (PPI) 數據和週三的消費者物價 (CPI) 數據，以獲得更清晰的通膨數據。

Fed 理事米歇爾鮑曼 (Michelle Bowman) 周六略為軟化其向來鷹派的語氣，稱過去幾個月在通膨方面已有令人樂見的進展。

根據芝商所 FedWatch 工具，市場預計 Fed 9 月降息 50 個基點的可能性為 49%。

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