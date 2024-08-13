鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.6億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:15

‌



24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；Ethernity Chain(ERN)24小時漲幅7.16%；SuperRare(RARE)24小時漲幅2.41%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；Saga(SAGA)24小時跌幅27.4%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅16.9%。

‌



近一週漲幅：Gifto(GFT)近一週漲幅53.2%；FOR(FOR)近一週漲幅32.1%；PowerPool(CVP)近一週漲幅28.7%。