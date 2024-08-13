鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.38億美元，FOR(FOR)24小時漲幅達34.6%
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格59,464.01美元，24小時漲跌幅+1.45%；以太幣(ETH)現報價格2,709.86美元，24小時漲跌幅+6.24%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達21.38億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.66億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.27億美元。
24小時漲幅：FOR(FOR)24小時漲幅34.6%；PowerPool(CVP)24小時漲幅34%；DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%。
24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；Saga(SAGA)24小時跌幅29.7%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅21.5%。
近一週漲幅：Gifto(GFT)近一週漲幅53.2%；FOR(FOR)近一週漲幅32.1%；PowerPool(CVP)近一週漲幅28.7%。
近一週跌幅：Sui(SUI)近一週跌幅67.8%；Saga(SAGA)近一週跌幅63.8%；大零幣(ZEC)近一週跌幅35.5%。
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