鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.38億美元，FOR(FOR)24小時漲幅達34.6%

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 10:15

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24小時漲幅：FOR(FOR)24小時漲幅34.6%；PowerPool(CVP)24小時漲幅34%；DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；Saga(SAGA)24小時跌幅29.7%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅21.5%。

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近一週漲幅：Gifto(GFT)近一週漲幅53.2%；FOR(FOR)近一週漲幅32.1%；PowerPool(CVP)近一週漲幅28.7%。