盤後速報 - 德英(4911)下週(8月20日)除權息1.17元，預估參考價52.48元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05
德英(4911-TW)下週(8月20日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.57元，股票股利0.6元，合計股利1.17元。
以今日(8月13日)收盤價56.20元計算，預估參考價為52.48元，權息值合計為3.72元，股息殖利率1.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
德英(4911-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為SR-T100新藥開發、藥品、功能性保養品、保健食品的研發與製造。近5日股價上漲4.65%，櫃買市場加權指數上漲7.57%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/20
|56.20
|0.5707
|1.02%
|0.6
|2015/08/25
|61.599998
|0.1039
|0.17%
|0.12
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