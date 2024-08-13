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鉅亨速報

盤後速報 - 德英(4911)下週(8月20日)除權息1.17元，預估參考價52.48元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05


德英(4911-TW)下週(8月20日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.57元，股票股利0.6元，合計股利1.17元。

以今日(8月13日)收盤價56.20元計算，預估參考價為52.48元，權息值合計為3.72元，股息殖利率1.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

德英(4911-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為SR-T100新藥開發、藥品、功能性保養品、保健食品的研發與製造。近5日股價上漲4.65%，櫃買市場加權指數上漲7.57%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/20 56.20 0.5707 1.02% 0.6
2015/08/25 61.599998 0.1039 0.17% 0.12

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