盤後速報 - 福裕(4513)下週(8月20日)除權息0.8元，預估參考價72.15元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05
福裕(4513-TW)下週(8月20日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.1元，股票股利0.7元，合計股利0.8元。
以今日(8月13日)收盤價77.30元計算，預估參考價為72.15元，權息值合計為5.15元，股息殖利率0.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
福裕(4513-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各項工作母機製造加工及內外銷販賣。前項有關工具之製造加工內外銷進出口貿易業務。電子產品製造及買賣。近5日股價上漲7.66%，櫃買市場加權指數上漲7.57%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/20
|77.30
|0.1
|0.13%
|0.7
|2019/07/19
|11.35
|0.8
|7.05%
|0.0
|2016/07/21
|9.3400002
|0.5
|5.35%
|0.0
|2009/07/07
|10.5
|0.5
|4.39%
|0.0
|2008/07/11
|16.6
|1.7
|10.24%
|0.0
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