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鉅亨速報

盤後速報 - 福裕(4513)下週(8月20日)除權息0.8元，預估參考價72.15元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05


福裕(4513-TW)下週(8月20日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.1元，股票股利0.7元，合計股利0.8元。

以今日(8月13日)收盤價77.30元計算，預估參考價為72.15元，權息值合計為5.15元，股息殖利率0.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

福裕(4513-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各項工作母機製造加工及內外銷販賣。前項有關工具之製造加工內外銷進出口貿易業務。電子產品製造及買賣。近5日股價上漲7.66%，櫃買市場加權指數上漲7.57%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/20 77.30 0.1 0.13% 0.7
2019/07/19 11.35 0.8 7.05% 0.0
2016/07/21 9.3400002 0.5 5.35% 0.0
2009/07/07 10.5 0.5 4.39% 0.0
2008/07/11 16.6 1.7 10.24% 0.0

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