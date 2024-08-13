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鉅亨速報

盤後速報 - 尼克森(3317)下週(8月20日)除權息1.8元，預估參考價46.67元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05


尼克森(3317-TW)下週(8月20日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利1.4元，合計股利1.8元。

以今日(8月13日)收盤價53.60元計算，預估參考價為46.67元，權息值合計為6.93元，股息殖利率0.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

尼克森(3317-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為類比積體整合電路產品設計。近5日股價上漲12.27%，櫃買市場加權指數上漲7.57%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/20 53.60 0.4 0.75% 1.4001
2023/08/24 52.9 0.4 0.76% 1.6
2022/08/23 64.2 1.2 1.87% 0.0
2021/08/24 77.1 1.0 1.3% 0.0
2020/08/25 36.5 1.0 2.74% 0.0

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