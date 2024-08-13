盤後速報 - 尼克森(3317)下週(8月20日)除權息1.8元，預估參考價46.67元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05
尼克森(3317-TW)下週(8月20日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利1.4元，合計股利1.8元。
以今日(8月13日)收盤價53.60元計算，預估參考價為46.67元，權息值合計為6.93元，股息殖利率0.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
尼克森(3317-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為類比積體整合電路產品設計。近5日股價上漲12.27%，櫃買市場加權指數上漲7.57%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/20
|53.60
|0.4
|0.75%
|1.4001
|2023/08/24
|52.9
|0.4
|0.76%
|1.6
|2022/08/23
|64.2
|1.2
|1.87%
|0.0
|2021/08/24
|77.1
|1.0
|1.3%
|0.0
|2020/08/25
|36.5
|1.0
|2.74%
|0.0
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