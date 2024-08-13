驚！巴黎奧運獎牌 已經開始掉皮褪色了

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 15:00

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29 歲的 Nyjah Huston，是美國一名滑板運動員。

7 月 29 日，Huston 在巴黎奧運滑板男子街式賽拿下一面銅牌。

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賽後，他帶著獎牌高高興興回到美國。

但沒過幾天，他就在 Instagram 上分享了一件事。

原來，距離 Huston 得獎牌滿打滿算只過了 10 天，可是那面銅牌已經掉皮褪色了。

「好吧，奧運獎牌很新的時候看著很漂亮，」Huston 說。

「但是，讓它貼在我的皮膚上待一會兒，又出了一些汗，還在周末讓我的朋友們戴了一下，它們的品質明顯沒有你想像的那麼好。」

「我想獎牌應該放在盒子裡保管，不能讓人擺弄。」

說著，Huston 就把銅牌拿到了鏡頭前，上面已經有褪色的痕跡了，尤其是背面，已經變得斑駁不堪，字都快看不清了。

「它看起來很粗糙。連正面都開始褪色了。」

「我不知道，奧運獎牌啊，我們要提高一下品質吧。」

看著自己的獎牌變成這樣，Huston 很無奈：「這面獎牌就像剛打仗回來一樣」。

網友看了 Huston 的獎牌，調侃說：「哥們，看著這像你在 1982 年得的獎牌呀。」

其實，奧運獎牌褪色已經不是第一次發生了。

2021 年 8 月，中國女子彈翻床選手朱雪瑩就曬過她在 2020 年東京奧運上奪得的金牌。

她拿到金牌沒多久，金牌上就出現一塊掉皮的區域，而且面積越來越大，褪色很明顯。

無獨有偶，以色列柔道運動員 Sagi Muki 在東京奧運上獲得的混合團體銅牌，也出現褪色的問題。

巴黎奧運金牌由 523 克銀和 6 克金組成。銀牌重 525 克，由純銀製成。銅牌重 455 克，由銅、錫、鋅製成。這屆奧運獎牌與以往有些不同，除了常規金屬外，所有獎牌正面都鑲嵌著一塊取自艾菲爾鐵塔的六角形鐵片。