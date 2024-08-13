全紅嬋家門口成「小吃一條街」 媽媽：人太多了 不敢讓她回家

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-13 14:00

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中國 17 歲跳水選手全紅嬋在巴黎奧運奪冠後，她在廣東湛江市麻章區麻章鎮邁合村的老家成了網紅打卡地，爺爺家門口變成了「小吃一條街」，邁合村村幹部周一（12 日）說，日夜巡邏，衛生每日一做，力求維持當地秩序。

據《紅星新聞》周二報導，全紅嬋母親表示，人太多了，不敢讓全紅嬋回家，謝謝大家的關心。她說：「不敢讓她在家裡，太多人來了。她過年沒回家，不過她經常通過視訊跟我談話。」

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7 月 31 日，全紅嬋攜手搭檔陳芋汐在女雙 10 公尺跳台跳水決賽中，拿到她在本屆巴黎奧運的第一面金牌。次日，大量遊客來到全紅嬋爺爺家門口拍照打卡，還有一名攤販從隔壁村趕來擺攤，此時人流還比較零散。

此後，隨著全紅嬋在單人競賽中拿下本屆奧運第 2 金，湧入邁合村的遊客越來越多，村裡擺攤也越擺越多，全紅嬋爺爺家門口變成了「小吃一條街」。

網友周日拍攝的影片顯示，邁合村村口停滿了車輛，遊客川流不息。全紅嬋爺爺家院子門口有許多人正在拍照打卡。圍牆一側擺放了「朋友，邁合村歡迎你」的立牌，另一側則用圍欄圍蔽，避免遊客扒牆。

邁合村村幹部全自華表示，最近每天都有約 1,000 人來村裡打卡。全紅嬋家的鄰居全華才說，邁合村村口、全氏宗祠都有全紅嬋的海報，來全紅嬋家打卡、拍照的人不少。