烏軍反攻俄國本土 總司令：已攻下俄羅斯1,000平方公里領土

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-13 08:35

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烏克蘭軍隊突襲俄羅斯本土庫斯克州（Kursk）在周一（12 日）進入第七天，烏軍武裝部隊總司令瑟爾斯基聲稱，已控制庫斯克州大約 1,000 平方公里的領土，相當於攻下 3.68 個台北市。

烏克蘭總統澤倫斯基周一在社交平台 Telegram 上表示，當天他召開了最高統帥部會議，瑟爾斯基就前線防禦行動和庫斯克行動的情況做了匯報。

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瑟爾斯基在會上指出，已控制庫斯克州約 1,000 平方公里的土地，目前正繼續在庫斯克採取進攻行動，戰鬥仍在進行，且整個前線局勢都在烏軍的控制中。

此外，澤倫斯基要求安全局和內務部就戰俘返回事宜制定明確戰略方針。

據《路透》報導，俄羅斯總統普丁周一召開庫斯克州局勢會議，他說，烏軍對俄國領土發動烏克蘭戰爭爆發以來最大規模攻擊，是為了爭取更多談判籌碼，並拖慢俄軍攻勢。他預料烏軍會進一步破壞俄羅斯西部邊境的穩定。

他說，烏克蘭「在西方主子的幫助下」，正試圖取得更好的談判地位。

普丁指出：「眼下國防部的主要任務，就是把敵軍趕出我國疆域。」他說，敵人必然會面臨反制。

俄羅斯國防部同日稱，在庫斯克戰鬥期間，烏軍折損 1,600 多名軍人、32 輛坦克、23 輛裝甲運兵車。