烏軍突襲俄本土第七天 普丁：必須立即把敵軍趕出俄羅斯

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-13 07:58

‌



烏克蘭軍隊突襲俄羅斯本土庫斯克州（Kursk）在周一（12 日）進入第七天，俄羅斯總統普丁表示，當下最緊迫、最重要的是必須立即把烏軍趕出俄羅斯領土。

據《路透》報導，普丁周一召開庫斯克州局勢會議，他說，烏軍對俄國領土發動烏克蘭戰爭爆發以來最大規模攻擊，是為了爭取更多談判籌碼，並拖慢俄軍攻勢。他預料烏軍會進一步破壞俄羅斯西部邊境的穩定。

‌



他說，烏克蘭「在西方主子的幫助下」，正試圖取得更好的談判地位。

普丁指出：「眼下國防部的主要任務，就是把敵軍趕出我國疆域。」他說，敵人必然會面臨反制。

俄羅斯國防部同日稱，在庫斯克戰鬥期間，烏軍折損 1,600 多名軍人、32 輛坦克、23 輛裝甲運兵車。

俄羅斯庫斯克州代理州長史米爾諾夫周一向普丁匯報稱，庫斯克州共計有 28 個定居點和約 2,000 人被烏軍控制。庫斯克州累計已疏散 12.1 萬人，烏軍已導致 12 名平民遇難，121 人受傷。