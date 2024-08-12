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鉅亨速報

盤後速報 - 元晶(6443)下週(8月19日)除息0.4元，預估參考價23.8元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05


元晶(6443-TW)下週(8月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

以今日(8月12日)收盤價24.20元計算，預估參考價為23.8元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

元晶(6443-TW)所屬產業為光電業，主要業務為太陽能電池及模組之製造及銷售。近5日股價下跌10.37%，集中市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/19 24.20 0.4 1.65% 0.0
2023/06/29 34.8 0.1 0.29% 0.0

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