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鉅亨速報

盤後速報 - 六方科-KY(4569)下週(8月19日)除息4.5元，預估參考價92.8元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05


六方科-KY(4569-TW)下週(8月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。

以今日(8月12日)收盤價97.30元計算，預估參考價為92.8元，息值合計為4.5元，股息殖利率4.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

六方科-KY(4569-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為精密金屬零件之機械加工、製造及買賣。近5日股價下跌5.4%，集中市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/19 97.30 4.5 4.62% 0.0

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