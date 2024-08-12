盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額111.94億
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 11:19
台股今日半導體業類股表現強勁，12日11:19相關指數上漲2.05%，總成交額111.94億元，大盤占比19.09%。
該產業上漲家數70、下跌家數17、平盤家數5。領漲個股宏碩系統(6895-TW)12日11:19股價上漲19.5元，報230.0元，漲幅9.26%。
半導體類指數近5日下跌2.24%，櫃買市場加權指數下跌2.14%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.24%
|-2.14%
|近一月
|-16.9%
|-10.33%
|近三月
|-0.43%
|+1.87%
|近六月
|-5.48%
|+5.7%
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