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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額111.94億

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 11:19


台股今日半導體業類股表現強勁，12日11:19相關指數上漲2.05%，總成交額111.94億元，大盤占比19.09%。

該產業上漲家數70、下跌家數17、平盤家數5。領漲個股宏碩系統(6895-TW)12日11:19股價上漲19.5元，報230.0元，漲幅9.26%。

半導體類指數近5日下跌2.24%，櫃買市場加權指數下跌2.14%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.24% -2.14%
近一月 -16.9% -10.33%
近三月 -0.43% +1.87%
近六月 -5.48% +5.7%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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