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鉅亨速報

盤中速報 - 紡織纖維股價指數類股表現強勁，漲幅2.04%，總成交額0.58億

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 11:19


台股今日紡織纖維類股表現強勁，12日11:19相關指數上漲2.04%，總成交額0.58億元，大盤占比0.1%。

該產業上漲家數7、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股福大(4402-TW)12日11:18股價上漲3.95元，報44.75元，漲幅9.68%。

紡織纖維股價指數近5日下跌2.05%，櫃買市場加權指數下跌2.14%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 紡織纖維股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.05% -2.14%
近一月 -0.26% -10.33%
近三月 +2.6% +1.87%
近六月 +9.23% +5.7%

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