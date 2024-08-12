盤中速報 - 彬台(3379)大漲7.57%，報41.2元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 09:49
彬台(3379-TW)12日09:49股價上漲2.9元，報41.2元，漲幅7.57%，成交1,243張。
彬台(3379-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為食品、飲料、生物科技之整廠自動化生產設備之系統整合及銷售業務。食品、化工、包裝之機械及原料、包材與香料等之買賣及進出口業務。代理國內外廠商報價投標業務及前項各工程之規劃設計安裝試車業務。
近5日股價下跌12.95%，櫃買市場加權指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-364 張
- 外資買賣超：-364 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-84 張
- 融券增減：+93 張
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