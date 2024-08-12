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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦週邊類股表現強勁，漲幅3.09%，總成交額62.81億

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 09:19


台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，12日09:19相關指數上漲3.09%，總成交額62.81億元，大盤占比14.12%。

該產業上漲家數56、下跌家數3、平盤家數3。領漲個股倫飛(2364-TW)12日09:17股價上漲8.1元，報89.3元，漲幅9.98%。

電腦週邊近5日下跌3.57%，集中市場加權指數下跌0.78%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電腦週邊 集中市場加權指數
近一週 -3.57% -0.78%
近一月 -16.15% -11.98%
近三月 -8.37% +3.67%
近六月 -5.86% +18.64%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21770.631.40%
倫飛89.39.98%

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