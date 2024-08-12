盤中速報 - 電腦週邊類股表現強勁，漲幅3.09%，總成交額62.81億
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 09:19
台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，12日09:19相關指數上漲3.09%，總成交額62.81億元，大盤占比14.12%。
該產業上漲家數56、下跌家數3、平盤家數3。領漲個股倫飛(2364-TW)12日09:17股價上漲8.1元，報89.3元，漲幅9.98%。
電腦週邊近5日下跌3.57%，集中市場加權指數下跌0.78%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦週邊
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.57%
|-0.78%
|近一月
|-16.15%
|-11.98%
|近三月
|-8.37%
|+3.67%
|近六月
|-5.86%
|+18.64%
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