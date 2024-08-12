金融時報爆料：俄羅斯派出援兵 未能擊退烏軍入侵

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-12 10:04

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參與烏克蘭軍隊作戰的士兵周日（11 日）對英國《金融時報》表示，儘管俄羅斯派出增援部隊，但俄軍仍未能擊退俄國庫斯克地區（Kursk）的烏軍。

據《金融時報》報導，經過核實的影片和照片顯示，烏軍自上周二展開行動以來，烏克蘭的軍隊和裝備已深入敵境 30 公里，進一步深入庫斯克，並佔領靠近俄羅斯邊境城鎮蘇賈（Sudzha）。

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烏克蘭士兵 Denys 說：「我軍正深入敵境」，儘管俄羅斯派出援軍，但烏軍仍佔上風。他的部隊在一個多星期前從烏東頓涅茨克（Donetsk）被調到庫斯克，參加戰鬥。

另一名士兵 Kostyantyn 說，這次突襲取得初步成功，「確實鼓舞了我軍士氣， 我們對烏克蘭戰勝俄國充滿信心」。

烏克蘭民眾 Nadiya 也說，她支持烏軍攻入俄羅斯，「憑什麼俄國可以打我們，我們卻不能打他們」？

據《德新社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基上周六晚間終於打破沉默，在視訊講話中首次提及烏軍在庫斯克州的進攻。他說，烏軍總司令瑟爾斯基向他報告了烏軍攻入俄國領土的進展，烏軍證明有能力給俄方施加壓力。

烏克蘭最高拉達國家安全、國防和情報委員會副主席米蘇亞金表示，烏軍上周六至少控制了庫斯克州三個定居點。

另據《俄羅斯衛星社》報導，俄羅斯緊急情況部上周六發布消息稱，超過 7.6 萬人從庫斯克州撤離到安全地區。