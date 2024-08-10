成就綠色奧運 遠東新世紀以環保材質和碳捕捉技術征服多國賽場

2024 巴黎奧運法國號稱要打造「史上最環保奧運」，呼應「巴黎協定」減碳目標，全球除關注運動賽事獎牌成績，本屆奧運也帶起綠色產業的運動風潮，而臺灣的紡織業其實才是獎牌以外的「隱形冠軍」，如美、法、加拿大等多個國家隊伍的運動衣布料來自遠東新世紀 (1402-TW) 開發的回收紡織品，中華隊進場制服外套，則是遠東新世紀與旭榮合作，以全球創新「碳捕捉」技術開發的聚酯纖維。



對臺灣來說，紡織產業就是具代表性產業，臺灣已用「寶特瓶環保回收紗」打進世界盃足球賽，現在臺灣用設計文化底蘊、跨域跨界結合本土風土人文、藝術家與設計師，由 JUST IN XX(事事設計公司) 設計師周裕穎領軍，設計蘊含台灣文化巧思中華隊奧運進場制服，展現紡織產業供應鏈堅強製造後盾下，讓巴黎奧運成為台灣紡織產業業者致力綠色永續紡織品發展下，再度登上國際舞台的亮點表現。



本屆奧運受到注目的台灣環保永續紡織品，首先要提到中華隊進場制服，是由旭榮集團提供西裝外套與運動 POLO 衫布料，外套布料與遠東新世紀合作，以全球創新「碳捕捉」技術，將回收工廠所排放的二氧化碳廢氣轉化，再重新聚合成低碳環保的聚酯纖維製作布料，旭榮集團以獨特織物設計與加工處理，讓布料具有抗 UV、吸濕排汗與快乾功能，不僅能呈現設計師表達理念，更讓運動員在穿著上感受親膚柔軟特性。