〈熱門股〉羅昇連飆3根漲停 友通母憑子貴站回年線
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-10 09:51
佳世達 (2352-TW) 旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 營運回溫，加上子公司羅昇 (8374-TW) 受惠機器人題材，股價連三日漲停，友通母憑子貴，週五也衝上漲停 69.6 元，站回年線。
友通第二季營收 21.68 億元，季增 14%、年減 8%；稅後純益 7288 萬元，季增 4 成，每股純益 0.64 元、上半年每股純益 1.09 元。友通表示，市場需求的逐步恢復，接單狀況回溫，接單 / 出貨比值（B/B Ratio）持續提升中。
友通進一步指出，嵌入式事業陸續在歐洲及亞太地區贏得幾個指標性專案，顯示終端客戶正緊鑼密鼓為景氣回溫積極準備，中長期來看，智動化、智慧交通、與智慧醫療等領域剛性需求不變，為營運成長持續挹注動能。
此外，友通子公司羅昇挾帶機器人題材，近期吸引市場資金聚焦，本周在大盤反彈下、連飆三根漲停，股價從周二收盤 100 元，週五收盤來到 133 元，友通母憑子貴，加上營運回溫，周五也攻上漲停作收。
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