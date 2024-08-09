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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Onto Innovation Inc.(ONTO-US)EPS預估上修至5.15元，預估目標價為267.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Onto Innovation Inc.(ONTO-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.95元上修至5.15元，其中最高估值5.28元，最低估值4.87元，預估目標價為267.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.28(5)88.5
最低值4.87(4.87)5.988.5
平均值5.11(4.94)6.668.5
中位數5.15(4.95)6.538.5

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值9.82億12.96億15.28億
最低值9.44億10.63億13.30億
平均值9.65億11.36億14.29億
中位數9.78億11.30億14.29億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.060.632.864.492.46
營業收入3.06億5.56億7.89億10.05億8.16億

詳細資訊請看美股內頁：
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSONTO

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