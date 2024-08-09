鉅亨速報 - Factset 最新調查：Onto Innovation Inc.(ONTO-US)EPS預估上修至5.15元，預估目標價為267.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Onto Innovation Inc.(ONTO-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.95元上修至5.15元，其中最高估值5.28元，最低估值4.87元，預估目標價為267.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.28(5)
|8
|8.5
|最低值
|4.87(4.87)
|5.98
|8.5
|平均值
|5.11(4.94)
|6.66
|8.5
|中位數
|5.15(4.95)
|6.53
|8.5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.82億
|12.96億
|15.28億
|最低值
|9.44億
|10.63億
|13.30億
|平均值
|9.65億
|11.36億
|14.29億
|中位數
|9.78億
|11.30億
|14.29億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.06
|0.63
|2.86
|4.49
|2.46
|營業收入
|3.06億
|5.56億
|7.89億
|10.05億
|8.16億
詳細資訊請看美股內頁：
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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