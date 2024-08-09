search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 鑽全(1527)7月營收3.09億元年增率高達53.67％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:31


鑽全(1527-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣3.09億元，年增率53.67%，月增率19.16%。

今年1-7月累計營收為18.65億元，累計年增率15.01%。

最新價為41.45元，近5日股價下跌-2.13%，相關電機機械下跌-9.92%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-180 張
  • 外資買賣超：-167 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 3.09億 54% 19%
24/6 2.59億 30% -2%
24/5 2.64億 23% 14%
24/4 2.31億 13% -6%
24/3 2.47億 -20% -0%
24/2 2.47億 12% -20%

鑽全(1527-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為氣動打釘機及各種氣動機械等之製造加工,裝配買賣.。建材加工,裝配買賣業務.。前各項有關產品零組件及五金零件之進出口貿易業務.。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收鑽全

相關行情

台股首頁我要存股
鑽全41.450.24%
美元/台幣32.44-0.47%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

偏弱
鑽全

81.82%

勝率

#營收創高股

偏弱
鑽全

81.82%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty