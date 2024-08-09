營收速報 - 鑽全(1527)7月營收3.09億元年增率高達53.67％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:31
今年1-7月累計營收為18.65億元，累計年增率15.01%。
最新價為41.45元，近5日股價下跌-2.13%，相關電機機械下跌-9.92%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-180 張
- 外資買賣超：-167 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|3.09億
|54%
|19%
|24/6
|2.59億
|30%
|-2%
|24/5
|2.64億
|23%
|14%
|24/4
|2.31億
|13%
|-6%
|24/3
|2.47億
|-20%
|-0%
|24/2
|2.47億
|12%
|-20%
鑽全(1527-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為氣動打釘機及各種氣動機械等之製造加工,裝配買賣.。建材加工,裝配買賣業務.。前各項有關產品零組件及五金零件之進出口貿易業務.。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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