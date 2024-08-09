川普想用比特幣還35兆國債可行嗎？專家提兩大關鍵：理論上來說可以想像

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 15:02

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美國共和黨總統候選人川普上週在接受《福斯商業網》(Fox Business) 採訪時提議，可用比特幣 (BTC) 償還美國 35 兆美元國債，這是川普在 11 月大選前提出與加密貨幣相關的又一舉措。

過去一年多，川普一直在大力討好幣圈，與他 2019 年稱數位貨幣為騙局的立場截然不同。當時，川普並未意識到美國幣圈的潛力，現在整個社區的投票人數已超過 1000 萬人。

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最近，他採取了數項重大措施來解決一般加密貨幣資產用戶的擔憂，像是美國證交會 (SEC) 對數位貨幣經濟的消極態度、使用私人錢包進行自我保管的權利以及高稅收。

川普上月底在比特幣大會上承諾，上台執政後將解決這些問題。他贊成購買比特幣來拯救美元，並將比特幣列為戰略儲備資產，同時反對出售美國政府數十億美元的比特幣。

此外，川普還承諾上任後第一天就解僱美國證交會 (SEC) 負責人 Gary Gensler。

這些發言均超出多年來幣圈對美國政府的普遍要求。

《紐約時報》報導指出，川普的經濟政見與他在白宮期間推的政策出現一些明顯轉變。川普此次參選推出了許多大膽且令人興奮的新政見，包括不對小費徵稅、放鬆對加密貨幣管制以及確保美國人擁有流行的加密貨幣。

曾任川普競選顧問的經濟學家 Stephen Moore 說，川普對 TikTok 和加密貨幣的新立場，是一種更「支持技術」心態的一部分，他擁抱受選民歡迎的平台。