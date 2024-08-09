車賣不掉！北京現代經銷商聯名求暫停提車 積壓庫存最多百輛

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-09 14:04

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一份中國湖南省經銷商致北京現代的文件近日在網上流傳，稱湖南全體經銷商庫存壓力極大，虧損非常嚴重，湖南全體經銷商一致要求，周四（8 日）起暫時停止向北京現代提車，且不再接收自動配送的車輛。

據《界面新聞》周五報導，信函底部有 9 家汽車經銷商的蓋章，一家湖南地區北京現代經銷商的委托律師團隊證實了上述信函的真實性。北京現代表示，正在了解相關情況。

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該經銷商一個月銷售十幾輛車，但廠家的提車任務每月大概 10 至 30 輛車左右。經銷商每個月都要完成提車任務，才能拿到終端獎勵，這種捆綁經營的方式，讓經銷商陷入庫存越來越多、利潤空間越來越薄的困境。

湖南地區積壓庫存車最多的經銷商，大概已經積壓了 100 多輛，大約是上述經銷商的 1.5 倍。

在這樣的背景下，虧本賣車幾乎是北京現代經銷商的常態，目前平均每賣一輛，虧損大約介於 5,000 至 1.5 萬元。

經銷商認為，北京現代廠商對跨區銷售亂象和市場價格的管控力道不足，市場上現代汽車的價格處於相對混亂的狀態。

值得注意的是，北京現代不是唯一一家衝突浮上檯面的車廠。保時捷三家中國經銷商也曾聯合抗議，要求對虧損賣車提供補貼。

北京現代有著輝煌的過去，2016 年銷量超過百萬輛，但隨國產自主品牌和造車新勢力崛起，以及主流合資品牌價格下降，韓系車在華的聲量逐漸減弱。

去年北京現代的總銷量僅 25.7 萬輛，今年上半年銷量為 10 萬輛，進一步下滑。