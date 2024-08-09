盤中速報 - 紡織纖維類股表現強勁，漲幅2.26%，總成交額9.18億
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 10:34
台股今日紡織纖維類股表現強勁，09日10:34相關指數上漲2.26%，總成交額9.18億元，大盤占比0.4%。
該產業上漲家數35、下跌家數4、平盤家數2。領漲個股遠東新(1402-TW)09日10:34股價上漲1.15元，報34.8元，漲幅3.42%。
紡織纖維近5日下跌8.57%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|紡織纖維
|集中市場加權指數
|近一週
|-8.57%
|-7.83%
|近一月
|-9.67%
|-12.6%
|近三月
|-2.36%
|+0.82%
|近六月
|+1.12%
|+15.33%
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