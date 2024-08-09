search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 紡織纖維類股表現強勁，漲幅2.26%，總成交額9.18億

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 10:34


台股今日紡織纖維類股表現強勁，09日10:34相關指數上漲2.26%，總成交額9.18億元，大盤占比0.4%。

該產業上漲家數35、下跌家數4、平盤家數2。領漲個股遠東新(1402-TW)09日10:34股價上漲1.15元，報34.8元，漲幅3.42%。

紡織纖維近5日下跌8.57%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 紡織纖維 集中市場加權指數
近一週 -8.57% -7.83%
近一月 -9.67% -12.6%
近三月 -2.36% +0.82%
近六月 +1.12% +15.33%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數21507.813.06%
遠東新34.52.53%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱轉強股

偏弱
遠東新

59.26%

勝率

#法人看好股

偏弱
遠東新

59.26%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty