單身族的退休財務規劃 三個策略提早準備

理財周刊 2024-08-09 10:46

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文．小印 (綠點財務建築學苑)

在現代社會中，單身不婚族的數量逐漸增加，無論是選擇單身的生活方式，還是因為其他因素導致單身狀態，都面臨著退休後的財務挑戰。單身族在退休後，缺乏家庭成員的經濟支持，因此需要更加仔細地規劃退休財務。

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本文將針對單身族的退休財務規劃，提出三大建議：準備足額的退休金、做好風險規劃 (保險)，以及自益信託的應用。

一、準備足額的退休金

1. 了解退休需求

單身族在退休後，無需考慮配偶或子女的支出，但仍需保障自身的生活品質。首先，應該估算退休後的生活費用，這包括基本生活開支、醫療費用、休閒娛樂等。一般來說，退休後的生活費用約為退休前收入的 70% 至 80%。且考慮到消費者物價指數年增率，將準備金額提高。

2. 建立多元收入來源

依賴單一收入來源風險較大，單身族應建立多元化的收入來源。除了傳統的社會保險和退休金計劃外，還應考慮其他投資方式，如股票、債券、不動產等。這不僅可以增加財務穩定性，還有助於應對通貨膨脹。

3. 定期檢視與調整

財務規劃是一個動態過程，隨著年齡、健康狀況和市場環境的變化，應定期檢視並調整退休計劃。每年至少進行一次全面的財務檢查，確保退休金的準備情況符合預期，並根據實際情況進行滾動式調整。

二、做好風險規劃 (保險)

1. 健康保險

健康是財務安全的基石。單身族在退休後，醫療費用可能成為最大的支出之一。因此，購買足額的健康保險是必不可少的。應選擇涵蓋範圍廣、保費合理的健康保險計劃，確保在需要醫療服務時，不會對財務造成過大壓力。

2. 長期照護保險

隨著年齡增長，長期照護的需求增加。單身族在沒有家庭成員照顧的情況下，更需要考慮長期照護保險。這類保險可以保障在需要長期護理服務時，獲得必要的資金支持，避免耗盡積蓄。

3. 人壽保險

雖然單身族沒有背負配偶生活費或養育子女的責任，但若有其他長輩或親屬需要經濟支持，或希望在身故後為某些事業或慈善機構留下一筆資金，也可以考慮購買人壽保險。

三、自益信託的應用

1. 自益信託的概念

自益信託是一種特殊的信託形式，受益人是信託設立者本人。單身族在退休後，若擔心自己在某些情況下無法有效管理財務，可以考慮設立自益信託。這樣，在特定條件下，信託公司可以根據設立者的意願，管理和分配資金。

2. 保護資產

自益信託可以有效保護資產，避免因疾病、意外或其他原因導致的財務風險。設立自益信託時，可以明確規定資金的使用方式，確保資產在需要時得到合理的運用。

3. 確保生活品質

通過自益信託，單身族可以在無法自行管理財務的情況下，依然確保生活品質。例如，設立信託條款，規定每月從信託中提取一定金額作為生活費用，或在特定情況下 (如住院治療) 增加支出。這樣，可以避免因失能或失智而造成的經濟困境。

單身族的退休財務規劃需要更細緻和全面的考量。準備足額的退休金、做好風險規劃 (保險)，以及自益信託的應用，是三個重要的策略。透過提早準備，單身族可以確保在退休後，依然享有穩定、舒適的生活，實現財務自由和安心。

圖片來源：Freepik

來源：《理財周刊》1250 期