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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.27%，總成交額15.19億

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:49


台股今日電子通路業類股表現強勁，09日09:49相關指數上漲2.27%，總成交額15.19億元，大盤占比1.19%。

該產業上漲家數18、下跌家數2、平盤家數0。領漲個股益登(3048-TW)09日09:49股價上漲2.4元，報45.55元，漲幅5.56%。

電子通路近5日下跌4.92%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路 集中市場加權指數
近一週 -4.92% -7.83%
近一月 -9.54% -12.6%
近三月 -11.99% +0.82%
近六月 -5.67% +15.33%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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