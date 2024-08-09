盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.27%，總成交額15.19億
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:49
台股今日電子通路業類股表現強勁，09日09:49相關指數上漲2.27%，總成交額15.19億元，大盤占比1.19%。
該產業上漲家數18、下跌家數2、平盤家數0。領漲個股益登(3048-TW)09日09:49股價上漲2.4元，報45.55元，漲幅5.56%。
電子通路近5日下跌4.92%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.92%
|-7.83%
|近一月
|-9.54%
|-12.6%
|近三月
|-11.99%
|+0.82%
|近六月
|-5.67%
|+15.33%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 其 他類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額9.16億
- 盤中速報 - 汽車工業類股表現強勁，漲幅2.34%，總成交額11.75億
- 盤中速報 - 橡膠工業類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額1.29億
- 盤中速報 - 造紙工業類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額0.23億
鉅亨號貼文看更多
下一篇