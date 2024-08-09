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鉅亨速報

盤中速報 - 其 他類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額9.16億

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:49


台股今日其他業類股表現強勁，09日09:49相關指數上漲2.1%，總成交額9.16億元，大盤占比0.72%。

該產業上漲家數36、下跌家數7、平盤家數7。領漲個股遠見(3040-TW)09日09:46股價上漲2.5元，報36.65元，漲幅7.32%。

其 他近5日下跌8.12%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 其 他 集中市場加權指數
近一週 -8.12% -7.83%
近一月 -4.66% -12.6%
近三月 -1.2% +0.82%
近六月 +0.25% +15.33%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21520.13.11%
遠見378.35%

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