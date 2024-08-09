盤中速報 - 其 他類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額9.16億
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:49
台股今日其他業類股表現強勁，09日09:49相關指數上漲2.1%，總成交額9.16億元，大盤占比0.72%。
該產業上漲家數36、下跌家數7、平盤家數7。領漲個股遠見(3040-TW)09日09:46股價上漲2.5元，報36.65元，漲幅7.32%。
其 他近5日下跌8.12%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其 他
|集中市場加權指數
|近一週
|-8.12%
|-7.83%
|近一月
|-4.66%
|-12.6%
|近三月
|-1.2%
|+0.82%
|近六月
|+0.25%
|+15.33%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 大山(1615)股價拉至漲停，漲停價68.6元，成交790張
- 盤中速報 - 泰偉(3064)急拉3.62%報91.7元，成交3張
- 盤中速報 - 貿聯-KY(3665)大漲7.08%，報393元
- 盤中速報 - 愛山林(2540)大漲7.02%，報183元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇