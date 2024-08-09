search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 汽車工業類股表現強勁，漲幅2.34%，總成交額11.75億

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:49


台股今日汽車工業類股表現強勁，09日09:49相關指數上漲2.34%，總成交額11.75億元，大盤占比0.92%。

該產業上漲家數33、下跌家數3、平盤家數1。領漲個股怡利電(2497-TW)09日09:48股價上漲4.7元，報62.7元，漲幅8.1%。

汽車工業近5日下跌9.35%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 汽車工業 集中市場加權指數
近一週 -9.35% -7.83%
近一月 -10.7% -12.6%
近三月 -11.22% +0.82%
近六月 -5.8% +15.33%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數21526.543.15%
怡利電62.78.10%

鉅亨贏指標

了解更多

#極短線強勢

中強短弱
怡利電

68.75%

勝率

#營收獲利增加

中強短弱
怡利電

68.75%

勝率

#營收創高股

中強短弱
怡利電

68.75%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty