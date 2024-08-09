盤中速報 - 汽車工業類股表現強勁，漲幅2.34%，總成交額11.75億
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:49
台股今日汽車工業類股表現強勁，09日09:49相關指數上漲2.34%，總成交額11.75億元，大盤占比0.92%。
該產業上漲家數33、下跌家數3、平盤家數1。領漲個股怡利電(2497-TW)09日09:48股價上漲4.7元，報62.7元，漲幅8.1%。
汽車工業近5日下跌9.35%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|汽車工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-9.35%
|-7.83%
|近一月
|-10.7%
|-12.6%
|近三月
|-11.22%
|+0.82%
|近六月
|-5.8%
|+15.33%
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