盤中速報 - 橡膠工業類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額1.29億
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:49
台股今日橡膠工業類股表現強勁，09日09:49相關指數上漲2.02%，總成交額1.29億元，大盤占比0.1%。
該產業上漲家數9、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股申豐(6582-TW)09日09:47股價上漲2.6元，報60.6元，漲幅4.48%。
橡膠工業近5日下跌6.1%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|橡膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.1%
|-7.83%
|近一月
|-4.96%
|-12.6%
|近三月
|-6.6%
|+0.82%
|近六月
|+3.65%
|+15.33%
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