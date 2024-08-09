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鉅亨速報

盤中速報 - 橡膠工業類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額1.29億

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:49


台股今日橡膠工業類股表現強勁，09日09:49相關指數上漲2.02%，總成交額1.29億元，大盤占比0.1%。

該產業上漲家數9、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股申豐(6582-TW)09日09:47股價上漲2.6元，報60.6元，漲幅4.48%。

橡膠工業近5日下跌6.1%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 橡膠工業 集中市場加權指數
近一週 -6.1% -7.83%
近一月 -4.96% -12.6%
近三月 -6.6% +0.82%
近六月 +3.65% +15.33%

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