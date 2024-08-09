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鉅亨速報

盤中速報 - 造紙工業類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額0.23億

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:49


台股今日造紙工業類股表現強勁，09日09:49相關指數上漲2.11%，總成交額0.23億元，大盤占比0.02%。

該產業上漲家數7、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股士紙(1903-TW)09日09:46股價上漲1.3元，報55.7元，漲幅2.39%。

造紙工業近5日下跌6.95%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 造紙工業 集中市場加權指數
近一週 -6.95% -7.83%
近一月 -10.82% -12.6%
近三月 -11.69% +0.82%
近六月 -5.35% +15.33%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21525.473.14%
士紙55.82.57%

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