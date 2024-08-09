盤中速報 - 造紙工業類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額0.23億
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:49
台股今日造紙工業類股表現強勁，09日09:49相關指數上漲2.11%，總成交額0.23億元，大盤占比0.02%。
該產業上漲家數7、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股士紙(1903-TW)09日09:46股價上漲1.3元，報55.7元，漲幅2.39%。
造紙工業近5日下跌6.95%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|造紙工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.95%
|-7.83%
|近一月
|-10.82%
|-12.6%
|近三月
|-11.69%
|+0.82%
|近六月
|-5.35%
|+15.33%
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