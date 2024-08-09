盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現強勁，漲幅2.47%，總成交額2.83億
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:49
台股今日資訊服務業類股表現強勁，09日09:49相關指數上漲2.47%，總成交額2.83億元，大盤占比0.81%。
該產業上漲家數19、下跌家數5、平盤家數3。領漲個股系微(6231-TW)09日09:48股價上漲30元，報387.0元，漲幅8.4%。
資訊服務類指數近5日下跌7.36%，櫃買市場加權指數下跌7.57%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-7.36%
|-7.57%
|近一月
|-11.02%
|-11.5%
|近三月
|-0.6%
|-1.55%
|近六月
|+1.85%
|+3.37%
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