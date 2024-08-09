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鉅亨速報

盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現強勁，漲幅2.47%，總成交額2.83億

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:49


台股今日資訊服務業類股表現強勁，09日09:49相關指數上漲2.47%，總成交額2.83億元，大盤占比0.81%。

該產業上漲家數19、下跌家數5、平盤家數3。領漲個股系微(6231-TW)09日09:48股價上漲30元，報387.0元，漲幅8.4%。

資訊服務類指數近5日下跌7.36%，櫃買市場加權指數下跌7.57%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 資訊服務類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -7.36% -7.57%
近一月 -11.02% -11.5%
近三月 -0.6% -1.55%
近六月 +1.85% +3.37%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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