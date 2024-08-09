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鉅亨速報

盤中速報 - 航運運輸股價指數類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額0.15億

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:49


台股今日航運業類股表現強勁，09日09:49相關指數上漲2.1%，總成交額0.15億元，大盤占比0.04%。

該產業上漲家數5、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股台聯櫃(5601-TW)09日09:42股價上漲0.9元，報36.8元，漲幅2.51%。

航運運輸股價指數近5日下跌3.84%，櫃買市場加權指數下跌7.57%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 航運運輸股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.84% -7.57%
近一月 -6.47% -11.5%
近三月 -7.77% -1.55%
近六月 +2.05% +3.37%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21543.433.23%
台聯櫃36.551.81%

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