盤中速報 - 航運運輸股價指數類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額0.15億
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:49
台股今日航運業類股表現強勁，09日09:49相關指數上漲2.1%，總成交額0.15億元，大盤占比0.04%。
該產業上漲家數5、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股台聯櫃(5601-TW)09日09:42股價上漲0.9元，報36.8元，漲幅2.51%。
航運運輸股價指數近5日下跌3.84%，櫃買市場加權指數下跌7.57%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|航運運輸股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.84%
|-7.57%
|近一月
|-6.47%
|-11.5%
|近三月
|-7.77%
|-1.55%
|近六月
|+2.05%
|+3.37%
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